Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что загребское "Динамо" успешно выступает в еврокубках. Команды встретятся в 1/16 финала Лиги Европы в феврале.
Мусаев вспомнил, что загребцы в прошлом сезоне набрали пять очков в группе Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", "Аталантой" и "Шахтёром", а в этом году выиграли свою группу в Лиге Европы.
"Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние", - приводит пресс-служба "быков" слова Мусаева.
Первый матч между соперниками пройдёт 18 февраля в Краснодаре, ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.
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