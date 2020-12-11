Логинов не смог назвать причину провала в Кубке мира

Лидер российской биатлонной сборной Александр Логинов отметил, что не понимает, почему показывает неудачные результаты в Кубке мира. В спринтерской гонке в Хохфильцене чемпион мира показал 20-й результат, допустив один промах.

Логинов отметил, что ему необходимо поговорить с тренером, чтобы разобраться.

"Пока даже не могу понять, почему такой проигрыш. Сегодня состояние было хорошее. Сегодня такого не было, чтобы я подвисал на подъемах. Поэтому странно", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Логинов в общем зачёте Кубка мира идёт на 18-м месте. В этой гонке российские биатлонисты установили новый антирекорд — 29 гонок подряд без медалей.