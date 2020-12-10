Президент "Ахмата" Магомед Даудов выступил с заявление по поводу включения в футбольного клуба в санкционный список США. Американский минфин применил к команде акт Магнитского из-за связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Даудов отметил, что клуб не собирается проводить матч в США, пользоваться услугами американских футболистов или использовать счета в банках этой страны. Поэтому включение в список никак не повлияет на жизнедеятельность "Ахмата".
По словам Даудова, США продемонстрировали собственную слабость, а клуб и дальше будет играть при поддержке Кадырова.
"Теперь понятно, что футбольный клуб "Ахмат" — единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка… Играли, играем и будем играть впредь, как обычно", — приводит пресс-служба "Ахмата" слова Даудова.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.