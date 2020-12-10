В "Ахмате" отреагировали на включение в санкционный список США

Президент "Ахмата" Магомед Даудов выступил с заявление по поводу включения в футбольного клуба в санкционный список США. Американский минфин применил к команде акт Магнитского из-за связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

Даудов отметил, что клуб не собирается проводить матч в США, пользоваться услугами американских футболистов или использовать счета в банках этой страны. Поэтому включение в список никак не повлияет на жизнедеятельность "Ахмата".

По словам Даудова, США продемонстрировали собственную слабость, а клуб и дальше будет играть при поддержке Кадырова.