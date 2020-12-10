Фазель допустил проведение ЧМ-2021 в Белоруссии в случае отказа Латвии

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не собирается переносить матчи чемпионата мира-2021 из Белоруссии. Швейцарский функционер отметил, что надеется на нормализацию ситуации в стране.

"Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды", — приводит Watson слова Фазеля.

Также глава IIHF сообщил, что турнир полностью может пройти в Белоруссии, если Латвия откажется от совместного проведения турнира.

"Я не исключаю, что весь ЧМ-2021 может пройти в Минске. Это произойдёт, если Латвия откажется проводить турнир по политическим причинам", — заявил Фазель.

Ранее власти Латвии обратились к IIHF с призывом отобрать ЧМ-2021 у Белоруссии из-за политической ситуации. В стране проходят акции протеста против итогов выборов президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл санкции против Лукашенко, который возглавляет НОК Белоруссии. Президент не сможет посещать любые мероприятия под эгидой МОК. По словам Фазеля, это решение не скажется на проведении ЧМ-2021 в Белоруссии.