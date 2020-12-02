FIS не отменит этапы Кубка мира несмотря на снятие команд

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг Кубка мира. Ранее с двух этапов снялись сборные Финляндии, Швеции и Норвегии.

FIS не собирается отменять этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, несмотря на снятие сборных.

"Соревнования Кубка мира в Германии и Швейцарии состоятся в соответствии с планом", — сообщили в FIS.

Причиной снятия команд с этапов стало ухудшение ситуации с пандемией коронавируса.