Футболистка получает угрозы после отказа почтить память Марадоны

Футболистка Паула Дапена рассказала о том, что стала получать угрозы в соцсетях после того, как отказалась почтить память Диего Марадоны. Перед матчем команды "Виахес Интерриас" спортсменки организовали минуту молчания, а Паула села на газон и отвернулась от камер.

Дапена объяснила свой поступок тем, что считает Марадону маньяком и насильником. Она заявила, что общество не должно так реагировать на смерть Диего несмотря на его футбольные заслуги.

Футболистка отметила, что не ожидала бурной реакции на свой поступок. Дапене приходится раздавать интервью, а также закрывать аккаунты в соцсетях.

"Это ужасно. Да, мне пришлось закрыть свои аккаунты. Сообщения приходят и моим коллегам. Мы получаем, например, такие сообщения: "Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги", — приводит слова Дапены AS.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной смерти называют остановку сердца.