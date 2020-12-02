Экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона. Боксёры до этого выходили на ринг дважды. Две победы одержал Холифилд.
С этим противостоянием связан один из самых скандальных эпизодов в мире бокса. Во втором поединке Тайсон откусил Холифилду кусок уха.
Холифилд заявил, что бросал вызов команде Тайсона, но с его стороны ответа не последовало. В субботу Майк провёл выставочный поединок с Роем Джонсом, который продлился все восемь раундов и завершился вничью.
"Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но бой со мной был бы большим событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами.
Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не должны этого делать. Больше никаких оправданий", — приводит mmafighting. com слова Холифилда.
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