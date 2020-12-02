Холифилд хочет отомстить Тайсону за откушенное ухо

Экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона. Боксёры до этого выходили на ринг дважды. Две победы одержал Холифилд.

С этим противостоянием связан один из самых скандальных эпизодов в мире бокса. Во втором поединке Тайсон откусил Холифилду кусок уха.

Холифилд заявил, что бросал вызов команде Тайсона, но с его стороны ответа не последовало. В субботу Майк провёл выставочный поединок с Роем Джонсом, который продлился все восемь раундов и завершился вничью.