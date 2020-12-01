"Шахтёр" сотворил вторую сенсацию в матче с "Реалом"

Донецкий "Шахтёр" во второй раз за сезон сенсационно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов. Первый матч в Мадриде завершился со счётом 3:2, а сегодняшний в Киеве — 2:0.

Как в первом, так и во втором случае никто не ожидал от "горняков" даже ничейного исхода. Перед сегодняшней встречей с "Реалом" украинская команда проиграла две игры менхенгладбахской "Боруссии" с общим счётом 0:10.

В первом тайме "Шахтёр" удачно выдержал оборону собственных ворот, а во второй половине решил исход встречи в свою пользу. Первый гол пришёл после чудовищной ошибки защитника мадридцев Рафаэля Варана, чем воспользовался Дентиньо.

Испанцы пошли отыгрываться, но получили великолепный проход в контратаке от Манора Соломона. "Горняки" пока опережают "Реал" в турнирной таблице, а победа в последнем туре гарантирует им выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирная таблица группы В