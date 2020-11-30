Клебо не будет выступать в Кубке мира до конца года

Лидер Кубка мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сообщил об отказе от участия в турнире до конца 2020 года. Он не выступит на этапах в Давосе и Дрездене.

Клебо на соревнованиях в финской Руке выиграл две дистанционные гонки и стал вторым в спринте. Он опережает россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира на 29 очков.

Норвежец отметил, что не считает необходимым выступать на международных соревнованиях из-за вероятности заражения коронавирусом.

"Для меня это будет совершенно неправильно. Я понимаю последствия", — приводит NRK слова Клебо.

Кроме того, трёхкратный олимпийский чемпион заявил, что может пропустить январский "Тур де Ски", но пока он не принял окончательного решения. Все силы Клебо сосредоточит на подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе.