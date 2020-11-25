Холанн отреагировал на уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанн заявил, что любит играть в Лиге чемпионов. Так футболист дортмундской команды отреагировал на собственный рекорд.
20-летний норвежский форвард стал самым "скорострельным" бомбардиром Лиги чемпионов. Холанн сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0) и довёл счёт своих голов в этом турнире до 15.
Для этого Холанну понадобилось 12 матчей. Более ни одному из футболистов этого не удавалось.
"Обожаю играть в Лиге чемпионов", — написал Холанн в Twitter.
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