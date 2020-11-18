Албания не пустила Белоруссию в дивизион В Лиги наций

Сборная Албании выиграла группу 4 дивизиона С Лиги наций. Команда перед последним туром отставала от Белоруссии на два очка, поэтому албанцам нужна была только победа в очном матче.

Албания победила Белоруссию со счётом 3:2. Дубль на 20-й и 27-й минутах оформил Сокол Чикалеши, после чего белорусы ответили голом Максима Скавыша. В первом тайме албанцы восстановили преимущество - забил форвард "Барселоны" Рей Манаж. В концовке второй половины окончательны счёт результат установил Максим Эбонг.

В параллельном матче Казахстан проиграл Литве со счётом 1:2 и занял последнее место в группе. Теперь команда примет участие в плей-офф за сохранение места в дивизионе С. Матчи пройдут в марте.

Лига наций. Дивизион С, группа 2

Албания - 11 очков. Белоруссия - 10 очков. Литва - 8 очков. Казахстан - 4 очка.

Ранее в дивизион В поднялась сборная Черногории, а Кипр отправился в стыковые матчи.