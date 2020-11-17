Команда "Формулы-1" "Хаас" подписала контракт с Мазепиным

"Хаас" подписал контракты с двумя пилотами "Формулы-2" Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Россиянин и немец будут выступать в "Формуле-1" за американскую "конюшню" в 2021 году.

По сведениям "Чемпионата", контракт с Мазепиным подписан несмотря на то, что у него пока нет "суперлицензии" для участия в "Формуле-1". Пилот может стать её обладателем в двух случаях - если наберёт 40 очков в чемпионате "Ф-2" этого сезона или займёт в общем зачёте место не ниже седьмого.

Мазепину не хватает восьми очков, а в общем зачёте он делит пятое место с Робертом Шварцманом. В "Хаасе" надеются, что две оставшиеся гонки сезона россиянин проведёт удачно. Американцы сейчас ведут поиски спонсоров в России, чтобы обеспечить выступления Мазепина.

"Хаас" выступает в "Формуле-1" с 2016 года. Команда использует двигатели "Феррари". Лучший результат американцев в Кубке конструкторов - пятое место в сезоне-2018.

Ранее за "Хаас" выступали француз Ромен Гросжан и датчанин Кевин Магнуссен.