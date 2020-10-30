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Майгуров: Как президент СБР я принимаю решение CAS по Устюгову

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) по делу Евгения Устюгова. Ранее орган признал его виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил биатлониста трёх медалей на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Майгуров: Как президент СБР я принимаю решение CAS по Устюгову

Майгуров в интервью "России 24" отметил, что решение CAS ADD его не устраивает, но вместе с тем он как глава СБР принимает выводы следователей.

"Учитывая, насколько долго шел этот процесс, люди, принимавшие это решение, основывались на всех обстоятельствах дела. Решение, которое принято, принято после длительного расследования. Понятно, что оно нас никак не устраивает, не радует. Но я как президент СБР его принимаю", — заявил Майгуров.

Также глава СБР отметил, что у Устюгова есть шансы выиграть апелляцию, но не смог оценить вероятность победы российской стороны в высшей инстанции CAS.

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