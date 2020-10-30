Кубинец Камехо и украинец Пашицкий будут играть за сборную России

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что организация подала документы для смены спортивного гражданства кубинца Ореола Камехо и украинца Дмитрия Пашицкого.
Совет Международной федерации волейбола (FIVB) рассмотрит этот вопрос в начале ноября.
"Мы сделали от себя все необходимое — предоставили документы. Оба игрока очень интересные. Больше зависит от них, попадут они в сборную или нет", — переводит ТАСС слова Шевченко.
Камехо и Пашицкий выступают за "Зенит" из Санкт-Петербурга.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.