Кубинец Камехо и украинец Пашицкий будут играть за сборную России

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что организация подала документы для смены спортивного гражданства кубинца Ореола Камехо и украинца Дмитрия Пашицкого.

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) рассмотрит этот вопрос в начале ноября.

"Мы сделали от себя все необходимое — предоставили документы. Оба игрока очень интересные. Больше зависит от них, попадут они в сборную или нет", — переводит ТАСС слова Шевченко.