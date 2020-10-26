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Мамаев назвал Слуцкого "пустым местом"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что не уважает тренера Леонида Слуцкого. Под руководством наставника он работал в ЦСКА.

Мамаев назвал Слуцкого "пустым местом"

"По-мужски не уважаю его. Я никогда не приму его как личность. Для меня он пустое место", — заявил Мамаев.

Также футболист опроверг слухи о том, что оскорбил Слуцкого при всей команде. Ранее комментатор Алексей Андронов рассказал историю, которая якобы произошла в Томске. Во время ужина тренер попросил футболиста зайти к нему в кабинет, чтобы обсудить игровые моменты. По версии журналиста, Мамаев тогда ответил так: "Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят".

"Не было такого, мне самому смешно, когда это читаю", — отреагировал на слухи Мамаев.

Вместе с тем футболист подтвердил, что спорил со Слуцким по поводу штрафов. Мамаев сказал, что тренер не имеет права забирать его деньги. Наказание для игрока последовало после того, как он получил жёлтую карточку, из-за которой пропустил следующий матч.

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