Российская биатлонистка Иванова перешла в сборную Молдавии

26-летняя российская биатлонистка Алёна Иванова переходит в сборную Молдавии. До конца года девушка получит второе гражданство и сможет выйти на гонки под новым флагом.

Иванова сможет выступать на Кубке мира и чемпионате мира за Молдавию уже в 2021 году. Спортсменке не нужно разрешение от Союза биатлонистов России (СБР) на переход в другую команду — Алёна не привлекалась в российскую сборную на международные страты.

Иванова в 2017 году стала серебряным призёром России в эстафете. Ранее стало известно, что состав сборной Молдавии пополнили другие российские спортсмены — Алина Стремоус, Андрей Усов и Павел Магазеев.