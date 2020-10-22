Ловчев:"Уверен, ЦСКА не проиграет в Австрии

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в разговоре с "Правдой.Ру" дал прогноз на матч Лиги Европы между "Вольфсбергом" и ЦСКА. Матч в Австрии начнётся сегодня в 22.00.

"Я бы сказал так. Я уверен, что они не проиграют. Сегодняшний ЦСКА уже на год постарел что ли или поопытнее. Более того, Влашич сейчас в очень хорошем состоянии. Пару-тройку игроков они все-таки купили. Аргентинца Гайча и будут еще кого-то докупать. Но самое главное, что каждый из этих ребят "поопытнел". А несколько человек в составе молодежной сборной (Чалов, Кучаев, Обляков) прошли дальше на чемпионате Европы и будут играть в финальных играх. Это очень много. Это определенный опыт. И сейчас ЦСКА в хорошем состоянии находится. Поэтому, думаю, во всяком случае, ЦСКА не проиграет", - заявил Ловчев.

ЦСКА в группе сыграет против "Вольфсберга", "Фейеноорда" и загребского "Динамо".