Смолов остался доволен результатом "Локомотива" в Лиге чемпионов

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов заявил, что в команде довольны результатом матча против австрийского "Зальцбурга" в 1-м туре Лиги чемпионов. Форвард провёл на поле 63 минуты, а железнодорожники сыграли вничью 2:2.

По словам Смолова, "Локомотив" хорошо начал Лигу чемпионов. Он выразил надежду на то, что молодые игроки команды прибавят в следующих матчах.

"Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало. У нас в составе много молодых футболистов, которым важно играть в таких матчах в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол в дальнейшем", - приводит пресс-служба "Локо" слова Смолова.

Во 2-м туре Лиги чемпионов "Локомотив" на своём поле примет "Баварию". Команды сыграют 27 октября.