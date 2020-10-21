ЦСКА отправился в Австрию на матч Лиги Европы

Московский ЦСКА час назад вылетел в Австрию, где в четверг состоится стартовая игра армейцев в Лиге Европы против "Вольфсберга". Матч пройдёт в городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе на местном стадионе.
В среду должны состояться пресс-конференция главного тренера команды Виктора Гончаренко, а также открытая тренировка.
Матч начнётся в 22.00 по московскому времени 22 октября.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ЦСКА внёс в заявку на Лигу Европы 30 футболистов.
После матча в Австрии ЦСКА отправится обратно в Москву. 26 октября на своём поле армейцы примут тульский "Арсенал", а 29-го числа загребское "Динамо" в Лиге Европы.
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