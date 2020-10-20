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Костровский: "Планка Лиги чемпионов очень высока для наших клубов"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" поделился своими ожиданиями от первого тура Лиги чемпионов. Впервые от нашей страны в главном еврокубке примут участие сразу три команды.

Костровский: "Планка Лиги чемпионов очень высока для наших клубов"

Во вторник "Зенит" примет на своём поле "Брюгге", а "Краснодар" сыграет на выезде против "Ренна". "Локомотив" отправится в гости к "Зальцбургу".

"У всех болельщиков футбола эмоциональный подъем, потому что Лига чемпионов начинается, и мы соскучились по таким соревнованиям. Конечно, желаю нашим клубам — и "Краснодару", и "Зениту", и "Локомотиву" — выступить удачно. Но по большому счету это проверка качества нашего российского футбола. Хочу сказать, что все-таки европейский клубный турнир пока очень высок для нас. И простые выступления наших клубов показывают, что эта планка для нас еще высока, пока мы ее не взяли", — заявил Костровский.

По мнению тренера академии "Зенита", питерцы являются фаворитами в игре с бельгийцами. В пользу российской команды также говорит тот факт, что "Брюгге" приехал без нескольких игроков основы.

"Непосредственно по этим матчам хочу сказать, что "Зенит" играет дома, играет с "Брюгге". Мы знаем, что это хороший бельгийский сильный клуб. Но насколько я знаю, что "Брюгге" приехал в несколько ослабленном составе, ряд ключевых игроков не смогли приехать по различным причинам, в том числе и по коронавирусным. Я думаю, что при своих болельщиках "Зенит" все-таки сможет показать и хорошую игру, и, надеюсь, победит", — считает Костровский.

По мнению специалиста, "Краснодару" будет тяжело противостоять "Ренну". Успехов для "быков" в этом матче будет даже ничья.

"Краснодару" с французами будет гораздо сложнее. "Ренн" сейчас занимает одно из ведущих мест в чемпионате Франции. И "Краснодар" играет в гостях. Поэтому "Краснодару" будет очень-очень нелегко. Надеюсь, что будет симпатичная игра и, по крайней мере, наши не проиграют", — подытожил Костровский.

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