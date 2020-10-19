Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил об ужесточении ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 21 октября в Московской области будут запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные матчи со зрителями.
Новые ограничения связаны также с тем, что школьники уходят на каникулы, сообщает "Интерфакс".
Таким образом, следующие матчи на "Арене Химки" состоятся без зрителей. "Химки" в этом сезоне РПЛ провели пять домашних матчей. Максимальное количество зрителей на трибунах было в первом туре на игре с ЦСКА.
До зимнего перерыва подмосковная команда проведёт ещё пять игр на своём поле.
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