"Химкам" запретили проводить матчи со зрителями

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил об ужесточении ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 21 октября в Московской области будут запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные матчи со зрителями.

Новые ограничения связаны также с тем, что школьники уходят на каникулы, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, следующие матчи на "Арене Химки" состоятся без зрителей. "Химки" в этом сезоне РПЛ провели пять домашних матчей. Максимальное количество зрителей на трибунах было в первом туре на игре с ЦСКА.

8 августа. "Химки" — ЦСКА. 4948 зрителей.

22 августа. "Химки" — "Ахмат". 1630 зрителей.

29 августа. "Химки" — "Ротор". 2541 зритель.

28 сентября. "Химки" — "Динамо". 2732 зрителя.

17 октября. "Химки" — "Спартак". 3881 зритель.

До зимнего перерыва подмосковная команда проведёт ещё пять игр на своём поле.