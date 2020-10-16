"Локомотив" заявил Ротенберга на чемпионат России

34-летний футболист Борис Ротенберг заявлен "Локомотивом" на чемпионат России-2020/21. Он будет выступать за команду под 28-м номером.

Ротенберг продолжительное время проходил восстановление от травмы крестообразной связки колена. В последний раз он выходил на поле в 2018 году.

Борис Ротенберг

Сын бизнесмена Бориса Ротенберга и племянник миллиардера Аркадия Ротенберга выступает за "Локомотив" с 2016 года. За это время футболист провёл 17 матчей, став чемпионом России.

Всего за карьеру Ротенберг отыграл 91 матч. Также на его счету одна игра в составе сборной Финляндии.

В клубной карьере, кроме "Локомотива", выступал за