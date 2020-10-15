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Россия может принять часть матчей молодёжного Евро-2021

Россия планирует подать заявку на проведение матчей одной из групп молодёжного чемпионата Европы 2021 года. На данный момент неизвестно, где состоятся игры квартета D, сообщает РИА Новости.

Россия может принять часть матчей молодёжного Евро-2021

Ранее право проведения турнира выиграли Венгрия и Словения. Предполагалось, что венгры примут матчи групп A и С, а словенцы — квартетов B и D. Совместно страны должны были организовать плей-офф.

В организацию турнира вмешалась пандемия коронавируса, из-за чего УЕФА разделил соревнования на два этапа.

  • 24-31 марта — групповой этап.
  • 31 мая — 6 июня — плей-офф.

Венгрия подтвердила проведение турнира в такие сроки, а Словения согласилась организовать матчи только "своей" группы (В).

Молодёжная сборная России вышла в финальную часть. Теперь РФС хочет организовать матчи группы D. Ясность может наступить после жеребьёвки турнира 10 декабря. Помешать планам россиян может попадание в одну из групп, где будут выступать Венгрия и Словения.

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