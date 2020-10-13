Азар и Месси подешевели больше других в 2020 году

Полузащитник "Реала" Эден Азар возглавил список футболистов, которые больше всего подешевели в 2020 году. Его стоимость упала на 60 млн евро и теперь составляет 60 млн, сообщает transfermarkt.

Бельгиец перешёл в мадридский клуб летом 2019 года из "Челси". Он провёл 22 матча в составе команды, после чего получил травму, от которой не восстановился до сих пор.

Падение Месси и Гризманна

Второе место в рейтинге занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси. Его стоимость снизилась на 40 млн, сейчас цена аргентинца составляет 100 млн евро.

На такую же сумму подешевел другой футболист "Барсы" Антуан Гризманн. Француз потерял 40 млн, его стоимость теперь равна 80 млн. Нападающий перешёл в "Барселону" в 2019 году из "Атлетико", но пока не смог выйти на лидирующие позиции в каталонской команде.

Также в список попали полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и нападающий "ПСЖ" Неймар. Оба подешевели на 32 млн евро.