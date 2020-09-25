Вилухина поблагодарила Прохорова за поддержку в CAS

Российская биатлонистка Ольга Вилухина отметила, что не смогла бы в одиночку выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу. Ранее спортсменка была полностью оправдана по обвинениям в применении допинга, ей вернули серебряную медаль Олимпиады-2014 в спринте.

Вилухина поблагодарила бизнесмена Михаила Прохорова за финансовую поддержку. Во время Олимпиады в Сочи он был главой Союза биатлонистов России (СБР).

"Финансовую сторону я бы не смогла потянуть — на защиту потрачены сумасшедшие деньги. И пугает, что если нет финансовых ресурсов на юристов, адвокатов — значит по умолчанию были бы виноваты. К счастью, Михаил Дмитриевич помог, вел нас от начала и до конца в этом деле и будет продолжать помогать. Спасибо ему огромное, что отстояли одно серебро, сейчас боремся за другое", — приводит ТАСС слова Вилухиной.

Спортсменка заявила, что рада положительному решению для себя, но негодует по поводу исхода дела Ольги Зайцевой. Биатлонистку оправдали частично, из-за чего сборная России лишилась серебряной медали Олимпиады Сочи в эстафете.