"Ротору" присудили второе техническое поражение подряд

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения вопроса о матче 8-го тура РПЛ между "Ротором" и "Ростовом". Игра не состоялась из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.

"Ротору" присуждено техническое поражение со счётом 0:3, "Ростову" — победа с тем же счётом", — приводит "Чемпионат" слова Григорьянца.

Для "Ротора" это второе техническое поражение подряд. Ранее РФС вынес подобное решение по матчу волгоградцев с "Краснодаром". Позже был отменён матч Кубка России против ставропольского "Динамо", вердикт по нему будет вынесен позже.

В "Роторе" было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. К следующему матчу в РПЛ готовятся 14 волгоградских футболистов. 27 сентября команда должна принять на своём поле "Рубин".