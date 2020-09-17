"Динамо" возвращается в Лигу Европы пять лет спустя

17 сентября в Лиге Европы состоятся матчи 2-го отборочного раунда. В разных уголках европейского континента состоятся сразу 45 матчей.
В борьбу за трофей вступает первый российский клуб — московское "Динамо", который сыграет на выезде с тбилисским "Локомотивом".
17 сентября
*возможные соперники "Динамо" в 3-м раунде
** возможные соперники "Ростова" в 3-м раунде
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.