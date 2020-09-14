Неймар может быть отстранён на семь матчей

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги 1 в среду рассмотрит поведение игроков "ПСЖ" и "Марселя" во время матча 3-го тура чемпионата. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу "южан".

В конце игры на поле произошла драка, из-за которой были удалены пятеро футболистов - двое из "Марселя" и трое из "ПСЖ". Одним из них оказался нападающий Неймар, который обвинил защитника "Марселя" Альваро в расизме. Якобы тот назвал бразильца "грязной обезьяной", за что получил оплеуху от соперника.

Это действие может стоить Неймару семи пропущенных матчей. Бразилец в любом случае не сыграет против "Метца".