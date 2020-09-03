В четверг, 3 сентября, стартует групповой этап Лиги наций УЕФА. Первыми в 19.00 на поле выйдут команды дивизиона D Латвия и Андорра.
Продолжится футбольный вечер в 21.45 девятью матчами. Главное противостояние сегодняшнего дня — битва Германии и Испании в дивизионе А.
Российские болельщики будут следить за командой Станислава Черчесова. Сборная России сыграет против Сербии на "ВТБ Арене" в Москве.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.