Лига наций УЕФА: Россия - Сербия, Германия - Испания

В четверг, 3 сентября, стартует групповой этап Лиги наций УЕФА. Первыми в 19.00 на поле выйдут команды дивизиона D Латвия и Андорра.

Продолжится футбольный вечер в 21.45 девятью матчами. Главное противостояние сегодняшнего дня — битва Германии и Испании в дивизионе А.

Российские болельщики будут следить за командой Станислава Черчесова. Сборная России сыграет против Сербии на "ВТБ Арене" в Москве.

Лига наций УЕФА

3 сентября