Тедеско признан лучшим тренером чемпионата России в августе

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим в августе в чемпионате России. Решение принято единогласно, сообщает пресс-служба РПЛ.

Голосование проводили эксперты телеканала "Матч Премьер", представители РПЛ и болельщики.

В августе "Спартак" провёл шесть матчей, в которых одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. На перерыв на матчи сборных красно-белые ушли лидерами с 14-ю очками.

"Спартак" опережает "Зенит" на одно очко. В седьмом туре состоится московское супердерби против ЦСКА.