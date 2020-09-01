Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о старте сезона для красно-белых. Столичная команда идёт на первом месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах.

По словам Тедеско, его впечатлили и результаты, и футбол, который показывает команда.

"У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем.

В среднем у нас 60% владения мячом, и мы — одна из самых бьющих команд в чемпионате. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились", — приводит TMW слова Тедеско.