Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о старте сезона для красно-белых. Столичная команда идёт на первом месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах.
По словам Тедеско, его впечатлили и результаты, и футбол, который показывает команда.
"У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем.
В среднем у нас 60% владения мячом, и мы — одна из самых бьющих команд в чемпионате. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились", — приводит TMW слова Тедеско.
"Спартак" в 7-м туре чемпионата РПЛ встретится с ЦСКА.
Актёр Иван Охлобыстин считает, что Новороссийск - самое странное место на юге России.