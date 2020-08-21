"Локомотив" огласил сумму компенсации за Миранчука

"Локомотив" хочет получить от продажи полузащитника Алексея Миранчука 20 млн евро. На игрока претендуют "Аталанта", "Рома" и "Милан", сообщает Corriere dello Sport.

Три клуба ведут переговоры с железнодорожниками, но пока стороны далеки от соглашения. Итальянцы не готовы выложить за футболиста обозначенную сумму.

Ранее гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе сообщил, что "Милан" действительно сделал предложение по Миранчуку. Итальянцы предложили арендовать футболиста зимой с правом выкупа в конце сезона. Этот запрос был отвергнут руководством клуба.

Миранчук в "Локомотиве"

24-летний футболист выступает за основную команду "Локо" с 2013 года. За предыдущие сезоны он провёл 223 матча, в которых забил 41 мяч.

Несмотря на слухи о переходе Миранчук продолжает играть за "Локомотив". В новом сезоне он провёл 4 матча и забил два мяча.