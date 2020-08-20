Андрей Кирилиенко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ). Выборы главы организации состоялись в четверг, сообщает ТАСС.
За Кириленко проголосовали 104 делегата, за его соперника Эдуарда Сандлера — 16.
Кириленко является чемпионом Европы в составе сборной России 2007 года. В своей карьере он выступал за такие команды:
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.