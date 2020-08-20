Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не сможет помочь команде до сентября. Форвард пропустил три стартовых тура РПЛ и не выйдет на поле ещё в трёх, сообщает "Чемпионат".
С 23 по 29 августа красно-белые проведут три матча РПЛ:
После этого у команд РПЛ будет перерыв на матчи сборных. Россия сыграет в Лиге наций с Сербией и Венгрией.
Возобновится турнир 12 сентября. Тогда у Кокорина, который испытывает мышечные проблемы, будет возможность дебютировать за "Спартак" в дерби против ЦСКА
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.