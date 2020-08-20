Кокорин пропустит шесть матчей "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не сможет помочь команде до сентября. Форвард пропустил три стартовых тура РПЛ и не выйдет на поле ещё в трёх, сообщает "Чемпионат".

С 23 по 29 августа красно-белые проведут три матча РПЛ:

23 августа "Спартак" — "Локомотив";

26 августа "Ротор" — "Спартак";

29 августа "Спартак" — "Арсенал".

После этого у команд РПЛ будет перерыв на матчи сборных. Россия сыграет в Лиге наций с Сербией и Венгрией.

Возобновится турнир 12 сентября. Тогда у Кокорина, который испытывает мышечные проблемы, будет возможность дебютировать за "Спартак" в дерби против ЦСКА

График "Спартака" на сентябрь