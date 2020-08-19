Каскадёр побил мировой рекорд езды на заднем колесе мотоцикла

Во время мирового чемпионата по заездам на заднем колесе мотоцикла каскадер Джонни Дэвис побил мировой рекорд: при скорости 175 километров в час он, располагаясь на бензобаке, проехал около 200 метров.

Соревнование прошло на трассах RAF Elvington и Suzuki GSX-R1000. Несмотря на победу, издание "Чемпионат" сообщает, каскадер не собирается останавливаться на достигнутом и, побив рекорд 2006 года, собирается в следующий раз побить свой собственный.