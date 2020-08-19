ЦСКА купил бразильца Фукса за 7 млн евро

Защитник "Интернасьонала" Бруно Фукс стал игроком ЦСКА. Агент футболиста подтвердил информацию о переходе и сообщил, что официальное объявление состоится на этой неделе.

21-летний защитник подпишет контракт на пять лет. ЦСКА выплатит за трансфер 7 млн евро. 5% от этой суммы получат агенты футболиста, сообщает RT.

Кроме того, "Интернасьонал" получит 20% от дальнейшей перепродажи футболиста в другую команду. "Армейцы" смогли выиграть борьбу за игрока у "Лилля" и "Милана".

Бруно Фукс