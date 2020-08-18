В "Сибири" 11 положительных тестов на коронавирус

Хоккейный клуб "Сибирь" сообщил о вспышке коронавируса. У 11 игроков команды были обнаружены положительные тесты. Клуб ожидает подтверждение от Роспотребнадзора.

Из-за вспышки коронавируса "Сибирь" была вынуждена отказаться от турнира Кубка Губернатора Челябинской области. Заболевших изолировали от остальной команды.

"В связи с данными обстоятельствами ХК "Сибирь" вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения", — говорится в заявлении пресс-службы новосибирцев.

"Сибирь" в прошлом сезоне вышла в плей-офф Кубка Гагарина и прошла первый раунд, обыграв "Автомобилист" (4-1). Сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. Начало нового чемпионата запланировано на 2 сентября.