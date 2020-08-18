Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова. Форвард провёл удачный отрезок в "Сельте" и заинтересовал испанскую "Уэску".
Новичок испанского высшего дивизиона хочет взять Смолова в аренду. "Локомотив" же настаивает на продаже футболиста и не соглашается с условиями испанцев, сообщает "Чемпионат".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что футболист практически договорился о переходе в "Фенербахче". По сведениям турецких СМИ стамбульцы возьмут форварда в аренду на год с возможностью дальнейшего выкупа.
В новом сезоне Смолов провёл три матча в составе "Локомотива" и голов не забил.
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