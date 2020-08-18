"Уэска" направила в "Локомотив" запрос по Смолову

Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова. Форвард провёл удачный отрезок в "Сельте" и заинтересовал испанскую "Уэску".

Новичок испанского высшего дивизиона хочет взять Смолова в аренду. "Локомотив" же настаивает на продаже футболиста и не соглашается с условиями испанцев, сообщает "Чемпионат".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что футболист практически договорился о переходе в "Фенербахче". По сведениям турецких СМИ стамбульцы возьмут форварда в аренду на год с возможностью дальнейшего выкупа.

В новом сезоне Смолов провёл три матча в составе "Локомотива" и голов не забил.