Авербух рассказал о причинах конфликта Тутберидзе и Плющенко

Хореограф Илья Авербух заявил, что причины конфликта между тренерами по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко нужно искать в прошлогодней перепалке.

В декабре после объявления о приостановке карьеры Алиной Загитовой Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании фигруистов. Позже из школы Этери в академию Евгения ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.

"Может, она уже тогда била набат и кричала нам всем: "Я чувствую, что моих спортсменов уводят"? И просила обратить на это внимание общественности. Мы же понимаем, что идет много подводных течений", — приводит "СЭ" слова Авербуха.

По мнению хореографа, Плющенко со своей стороны поступает правильно, пытаясь развивать академию. Вместе с тем, права и Тутберидзе, которая обвинила фигуристок в нечестном подходе к выбору тренеров.