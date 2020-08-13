Хореограф Илья Авербух заявил, что причины конфликта между тренерами по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко нужно искать в прошлогодней перепалке.
В декабре после объявления о приостановке карьеры Алиной Загитовой Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании фигруистов. Позже из школы Этери в академию Евгения ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.
"Может, она уже тогда била набат и кричала нам всем: "Я чувствую, что моих спортсменов уводят"? И просила обратить на это внимание общественности. Мы же понимаем, что идет много подводных течений", — приводит "СЭ" слова Авербуха.
По мнению хореографа, Плющенко со своей стороны поступает правильно, пытаясь развивать академию. Вместе с тем, права и Тутберидзе, которая обвинила фигуристок в нечестном подходе к выбору тренеров.
"Женя со своей стороны делает все правильно, он развивает свою академию. К этой ситуации отлично подходит выражение: "Не можешь противостоять движению — возглавь его". Но и Тутберидзе все правильно сказала. Пока все спортсмены медалей, они готовы на все подписываться. А когда получают заветные трофеи, то ситуация меняется", — добавил хореограф.
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