ЦСКА договорился о переходе аргентинца Веры

ЦСКА договорился с "Аргентинос Хуниорс" по переходу полузащитника Фаусто Веры. Армейцы заплатят за игрока 8,5 млн евро. Также аргентинцы смогут получить 1,5 млн бонусов в случае успешных выступлений футболиста, сообщает "Чемпионат".

Первое предложение ЦСКА сделал в размере 5 млн, что не устроило аргентинцев. Переговоры были продолжены, теперь своё слово должен сказать сам футболист.

Вера является воспитанником "Хуниорс". 20-летний футболист выступает за основной состав команды с 2018 года.

Хавбек привлекается к играм за молодёжные сборные Аргентины с 2017 года. Вместе со сборной для игроков не старше 23-х лет Вера завоевал золото Панамериканских игр.