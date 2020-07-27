Депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как заразился коронавирусом. По словам многолетнего лидера сборной России, он подхватил инфекцию от жены Луизы и дочери Марии, которые находятся на отдыхе в Сочи.
Шипулин заявил, что приезжал к семье на выходные. Сначала заболела его дочь, у которой была температура до 39. Затем заболел он сам, тёща и жена.
"Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", — написал Шипулин в Instagram.
Депутат Госдумы призвал относиться к своему здоровью более внимательно. По мнению Шипулина, сейчас не стоит ехать на курорты, где большое скопление людей.
"Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!" — написал Шипулин.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.