Шипулин заразился коронавирусом

Депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как заразился коронавирусом. По словам многолетнего лидера сборной России, он подхватил инфекцию от жены Луизы и дочери Марии, которые находятся на отдыхе в Сочи.

Шипулин заявил, что приезжал к семье на выходные. Сначала заболела его дочь, у которой была температура до 39. Затем заболел он сам, тёща и жена.

"Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", — написал Шипулин в Instagram.

Депутат Госдумы призвал относиться к своему здоровью более внимательно. По мнению Шипулина, сейчас не стоит ехать на курорты, где большое скопление людей.