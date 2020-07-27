Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады

Беглый экс-глава РУСАДА Григорий Родченков дал интервью телеканалу ВВС. По крайней мере, на кадрах ВВС появился человек, который представился информатором WADA. Лицо этого человека было скрыто во время разговора (на фото).

Ранее сообщалось, что Родченков сделал пластическую операцию, поэтому скрывает своё лицо. Человек, представившийся Родченковым, призвал полностью лишить Россию возможности выступать на Олимпиаде.

"Необходим полный запрет, без каких-либо оправданий и допусков. Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных. Это невероятное мошенничество безумных масштабов. Оно показало, что страна ничему не учится", — заявил человек на кадрах ВВС.

По словам Родченкова, сотни положительных проб можно было бы обнаружить и на предыдущих Олимпиадах, но тогда у борцов с допингом не было возможности. Информатор WADA назвал допинговый скандал с Россией кульминацией.