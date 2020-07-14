Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой поделился мнением о процессе в CAS, который прошёл в марте. Сейчас спортсменки ждут решения арбитража.
По сведениям Панича, решения придется ждать ещё несколько месяцев. Во время процесса в CAS выяснилось, что МОК представил поддельные подписи информатора WADA Григория Родченкова.
"У нас есть понимание, что со дня на день мы получим письмо о еще одном продлении сроков (вынесения решения). Нам сложно сказать, чем в этот раз будет объяснятся это решение.
Сейчас популярно ссылаться на пандемию в обосновании пропусков сроков. Но в нашем понимании сама по себе пандемия мало влияет на процесс изготовления решения, поскольку для этого не требуется очного заседания арбитров. Все вопросы можно было решить еще до пандемии дистанционно.
Понятно, что дело непростое. Наверное, много времени уходит на изучение доказательств и подготовку мотивированного решения.
Тем не менее мы рассчитывали увидеть решение в середине июля. Но решение не готово. О более-менее точных сроках можно будет говорить после того, как мы получим письмо.
Мы предполагаем, что нам придется ждать месяц-два, а, может быть, даже больше", — приводит РИА "Новости" слова Панича.
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