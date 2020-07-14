Адвокат рассказал, когда ждать решения CAS по делу биатлонисток

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой поделился мнением о процессе в CAS, который прошёл в марте. Сейчас спортсменки ждут решения арбитража.

По сведениям Панича, решения придется ждать ещё несколько месяцев. Во время процесса в CAS выяснилось, что МОК представил поддельные подписи информатора WADA Григория Родченкова.