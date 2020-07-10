Федерация хоккея России сообщает о смерти 23-летнего хоккеиста команды ВХЛ "Южный Урал" Павла Крутия. На тренировке утром ему стало плохо.
После оказания первой помощи врачами команды хоккеиста доставили в реанимацию. В больнице не смогли спасти жизнь спортсмена. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
Крутий в прошлом сезоне провёл 32 матча в ВХЛ. Хоккеист набрал 11 очков — забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач. Ранее спортсмен выступал за "Сарыарку".
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
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