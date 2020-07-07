В Крыму задержали семь членов террористической организации

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали семь членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Они осуществляли пропаганду и вербовку новых участников, сообщает ФСБ.

"В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано три главаря и четыре рядовых активных участника", — говорится в сообщении ФСБ.

Следствие располагает сведениями о том, что семеро человек распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман. В отношении них возбуждены уголовные дела.

* запрещена на территории России