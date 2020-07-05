Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что будет продолжать спортивную карьеру до 43 лет.

"Я буду здесь как минимум до 43 лет, но, с тех пор как мне исполнилось 40, я иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым отойти, когда пропадёт главный элемент, а именно возможность играть на высочайшем уровне. Как только я почувствую, что этот момент настал, я уйду. Но пока я мотивирован и нахожусь в нужной форме, я буду играть, и это правильно, потому что ничто не делает меня более счастливым, чем участие в футбольных матча", — рассказал футболист.