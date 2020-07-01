Рудковская заявила, что вопрос со статьёй про её сына не закрыт

Продюсер Яна Рудковская рассказала о последствиях опубликования в журнале StarHit статьи о заболевании её семилетнего сына Александра. По словам жены олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, вопрос не закрыт несмотря на извинения со стороны издания.

Рудковская побывала на дне рождения сына Филиппа Киркорова, где виделась с Андрее Малаховым и издателем StarHit Натальей Шкулевой. Продюсер поблагодарила певца за праздник и заявила, что у неё нет претензий к Малахову.