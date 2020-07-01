Продюсер Яна Рудковская рассказала о последствиях опубликования в журнале StarHit статьи о заболевании её семилетнего сына Александра. По словам жены олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, вопрос не закрыт несмотря на извинения со стороны издания.
Рудковская побывала на дне рождения сына Филиппа Киркорова, где виделась с Андрее Малаховым и издателем StarHit Натальей Шкулевой. Продюсер поблагодарила певца за праздник и заявила, что у неё нет претензий к Малахову.
"Хочу ещё раз напомнить, что у меня никогда не было никаких вопросов и претензий к Андрею в ситуации со лживой статьей про Сашеньку. Претензии остаются к изданию "СтарХит" и к медиахолдингу "Шкулёва-Медиа", которые уже официально принесли свои извинения, но вопрос ещё не закрыт! А остаётся на повестке дня!" — написала Рудковская в Instagram.
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