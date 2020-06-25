"Монако" объявил об уходе шести футболистов

"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.

С нового сезона в "Монако" не будут выступать:

вратарь Диего Бенальо;

вратарь Сейду Си;

полузащитник Мусса Силла;

полузащитник Тьемуэ Бакайоко (возврат в "Челси");

полузащитник Адриен Силва (возврат в "Лестер");

нападающий Ислам Слимани (возврат в "Лестер").

Во Франции чемпионат завершили досрочно. "Монако" занял место в середине таблицы и не смог пробиться в еврокубки. Команде Александра Головина не хватило одной победы до зоны Лиги Европы.