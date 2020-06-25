"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.
С нового сезона в "Монако" не будут выступать:
Во Франции чемпионат завершили досрочно. "Монако" занял место в середине таблицы и не смог пробиться в еврокубки. Команде Александра Головина не хватило одной победы до зоны Лиги Европы.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.