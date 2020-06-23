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Хабиб рассказал о тяжёлом состоянии отца

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что сейчас происходит с его отцом. Абдулманап с середины мая находится в больнице в Москве с диагнозом "коронавирус".

На фоне операции на сердце годичной давности у 57-летнего мужчины возникли осложнения. Врачи ввели заслуженного тренера в состояние комы. Абдулманап находится в сознании, но под аппаратами.

Хабиб заявил, что сам коронавирус уже отступил, но у мужчины развились другие заболевания.

"Сейчас у него положение до сих пор тяжелое, он до сих пор находится в реанимации. Сам коронавирус позади, но вирус оставил последствия насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать, только другие последствия есть.

Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня пускают, я по полчаса провожу, держу его за руку. Когда я спрашиваю: "Отец, ты меня узнаешь?", он головой кивает, дает понять", — рассказал Хабиб в интервью Первому каналу.

Недавно "Правда.Ру" рассказала, что врачи вылечили отца Хабиба Нурмагомедова от коронавируса.

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