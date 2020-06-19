Хавьер Мендес, тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сообщил о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа. 57-летний мужчина находился в коме в результате заболевания пневмонией, коронавируса и перенесенной год назад операции на сердце.
"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет", - приводит ТАСС слова Мендеса.
Российский тренер воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Также тренировал чемпионов России и Дагестана по вольной борьбе.
Работает с Хабибом Нурмагомедовым, который остаётся непобеждённым бойцом ММА. Сын Абдулманапа является чемпионом UFC в лёгком весе.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?