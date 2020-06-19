Врачи вылечили отца Хабиба от коронавируса

Хавьер Мендес, тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сообщил о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа. 57-летний мужчина находился в коме в результате заболевания пневмонией, коронавируса и перенесенной год назад операции на сердце.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет", - приводит ТАСС слова Мендеса.

Абдулманап Нурмагомедов

Российский тренер воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Также тренировал чемпионов России и Дагестана по вольной борьбе.

Работает с Хабибом Нурмагомедовым, который остаётся непобеждённым бойцом ММА. Сын Абдулманапа является чемпионом UFC в лёгком весе.